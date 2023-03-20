Luciano Spalletti'den Kim Min Jae'e övgü dolu sözler
İtalya Serie A ekibi Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Güney Koreli stoper Kim Min Jae hakkında övgüler yağdırdı.
İtalya Serie A ekibi Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın savunma oyuncusu Güney Koreli Kim Min Jae için övgü dolu ifadeler kullandı.
Spalletti, "Hayatımda Kim Min-Jae kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm. İnanılmaz bir futbolcu ve her zaman çok agresif. Her maça ilk 11'de başlamayı hak ediyor" şeklinde konuştu.
Luciano Spalletti
İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de kadrosuna kattığı Güney Koreli savunma oyuncus, bu sezon 34 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
Napoli ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun adı transferde özellikle İngiliz devi Manchester United ile anılıyor.
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