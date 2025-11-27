Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ludogorets, Celta Vigo'yu Stanic ile yıktı

27.11.2025 23:33:00
Ludogorets, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu Petar Stanic'in hat-trick'iyle mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets 3-1'lik skorla kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 11 ve 62. dakikada penaltılardan, 49. dakikada Petar Stanic kaydetti.

Celta'nın tek golü 70. dakikada Pablo Duran'dan geldi.

Bu sonucun ardından Celta Vigo 9 puanda kaldı. Ludogorets ise puanını 6'ya yükseltti.

Ludogorets, gelecek hafta PAOK'u ağırlayacak. Celta Vigo ise Bologna ile evinde karşılaşacak.

