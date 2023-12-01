Ludogorets kazandı gruptan çıkma umutlarını korudu

UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 01:10
Ludogorets kazandı gruptan çıkma umutlarını korudu
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UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda konuk olduğu Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.

Ludogorets'in gollerini 74. dakikada Kwadwo Duah ve 90+5. dakikada Matias Tissera, Spartak Trnava'nın golünü 78. dakikada Erik Daniel kaydetti.

Ludogorets bu beraberlikle puanını 9'a çıkartırken, Spartak Trnava ise 1 puanda kaldı ve çıkma şansını tamamen kaybetti.

Ludogorets bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nordsjaelland'ı ağırlarken, Spartak Trnava deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.


Ludogorets Spartak Trnava uefa avrupa konferans ligi

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