Ludogorets, Spartak Trnava'ya gol oldu yağdı!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grubundaki rakiplerinden Ludogorets, Spartak Trnava'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 23:15
Ludogorets, Spartak Trnava'ya gol oldu yağdı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 1. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Spartak Trnava karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets 4-0'lık skorla kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 51 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4. dakikada Rwan Seco kaydetti.

Bu sonucun ardından Ludogorets, gruba 3 puanla başladı. Trnava ise puanla tanışamadı.

Ludogorets, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


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Ludogorets Spartak Trnava UEFA Konferans Ligi

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