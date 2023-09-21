Ludogorets, Spartak Trnava'ya gol oldu yağdı!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grubundaki rakiplerinden Ludogorets, Spartak Trnava'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 1. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Spartak Trnava karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets 4-0'lık skorla kazandı.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 51 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4. dakikada Rwan Seco kaydetti.
Bu sonucun ardından Ludogorets, gruba 3 puanla başladı. Trnava ise puanla tanışamadı.
Ludogorets, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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