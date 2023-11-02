Lugano, İsviçre Kupası'nda rahat turladı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Kupası son 16 turunda deplasmanda Lausanne'ı 4-0 yendi ve üst tura çıktı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Kupası son 16 turunda deplasmanda Lausanne ile karşılaştı.
Tuiliere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lugano 4-0 kazanırken galibiyet golleri 22. dakikada Shkelqim Vladi, 33. dakikada penaltıdan Renato Steffen, 56. dakikada Uran Bislimi ve 90+3'te Stjepan Kukuruzovic'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.
Lausanne'da Raoul Giger 5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Lugano bir üst tura yükselirken, Lausanne kupaya veda etti.
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