Lugano, İsviçre Kupası'nda rahat turladı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Kupası son 16 turunda deplasmanda Lausanne'ı 4-0 yendi ve üst tura çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 08:41
Lugano, İsviçre Kupası'nda rahat turladı
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Kupası son 16 turunda deplasmanda Lausanne ile karşılaştı.

Tuiliere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lugano 4-0 kazanırken galibiyet golleri 22. dakikada Shkelqim Vladi, 33. dakikada penaltıdan Renato Steffen, 56. dakikada Uran Bislimi ve 90+3'te Stjepan Kukuruzovic'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.

Lausanne'da Raoul Giger 5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Lugano bir üst tura yükselirken, Lausanne kupaya veda etti.


Lugano beşiktaş İsviçre Kupası Lausanne

En Çok Okunan Haberler