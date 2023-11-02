Lugano, İsviçre Kupası'nda rahat turladı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 08:41

Güncelleme: 02.11.2023 - 08:41

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Kupası son 16 turunda deplasmanda Lausanne ile karşılaştı.

Tuiliere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lugano 4-0 kazanırken galibiyet golleri 22. dakikada Shkelqim Vladi, 33. dakikada penaltıdan Renato Steffen, 56. dakikada Uran Bislimi ve 90+3'te Stjepan Kukuruzovic'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.

Lausanne'da Raoul Giger 5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Lugano bir üst tura yükselirken, Lausanne kupaya veda etti.