Lugano nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Lugano hangi ligde oynuyor?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 20:15

Güncelleme: 01.09.2023 - 20:15

Beşiktaş, D Grubu’nda takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı.

İsviçre 1. Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 57 puanla 3. sırada bitiren FC Lugano, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ye elenerek, Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarına kaldı. 24 milyon Euro’luk takım değeriyle bu alanda ligin beşincisi olan FC Lugano’nun en değerli futbolcusu da 4 milyon Euro’yla Sloven futbolcu Zan Celar.

4 bin 900 kapasiteli Stadio di Cornerado’da ev sahibi olduğu müsabakaları oynayan Lugano, 23.6 ortalamayla da genç bir takıma sahip. FC Lugano, şu an ligde ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puanı hanesine yazdırdı ve FC Zürich’in 2 puan gerisinde ikinci sırada kendine yer buldu.

İsviçre ekibi, Avrupa’da ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.