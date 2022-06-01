Luis Campos, Paris Saint-Germain'e imza atıyor
Süper Lig ekibi Galatasaray'dan ayrılan Portekizli sportif direktör Luis Campos'un, Fransa Ligi (Ligue 1) şampiyonu Paris Saint-Germain ile anlaştığı ileri sürüldü.
Luis Campos, Paris Saint-Germain ile anlaşmayı tamamlamaya hazırlanıyor.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, Campos ve Nasser Al Khelaifi Doha'da görüştü. Transfer ve harcamaların ele alındığı toplantı olumlu geçerken, sözleşmenin bu hafta açıklanması bekleniyor.
PSG, Luis Campos ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Portekizli spor adamı, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve Galatasaray ile sözleşme imzalamayacağını bildirmişti.
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