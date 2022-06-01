Luis Campos, Paris Saint-Germain'e imza atıyor

Süper Lig ekibi Galatasaray'dan ayrılan Portekizli sportif direktör Luis Campos'un, Fransa Ligi (Ligue 1) şampiyonu Paris Saint-Germain ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:53
Luis Campos, Paris Saint-Germain'e imza atıyor
Abone Ol google-news

Luis Campos, Paris Saint-Germain ile anlaşmayı tamamlamaya hazırlanıyor.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Campos ve Nasser Al Khelaifi Doha'da görüştü. Transfer ve harcamaların ele alındığı toplantı olumlu geçerken, sözleşmenin bu hafta açıklanması bekleniyor.

PSG, Luis Campos ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Portekizli spor adamı, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve Galatasaray ile sözleşme imzalamayacağını bildirmişti.


süper lig galatasaray Fransa Ligue 1 psg luis campos

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler