Cumhuriyet Gazetesi Logo
Luis Da Silva Cafumana Kocaelispor'da!

Luis Da Silva Cafumana Kocaelispor'da!

10.07.2025 22:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Luis Da Silva Cafumana Kocaelispor'da!

Kocaelispor, Angolalı orta saha Luis Da Silva Cafumana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 26 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere geçici transferi hususunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Show, son olarak ABD 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas'ta kiralık olarak forma giydi.

İlgili Konular: #Kocaelispor #transfer