Luis Diaz'ın babasını kaçıranlar tespit edildi

Yayınlanma: 03.11.2023 - 08:42

Güncelleme: 03.11.2023 - 08:42

Kolombiya hükümet temsilcisi Otty Patino yaptığı açıklamada, Diaz'ın ELN mensupları tarafından alıkonulduğunu teyit ettiklerini bildirdi.

Patino, "Edindiğimiz bilgilere göre 28 Ekim'de Luiz Diaz'ın babası Luiz Manuel Diaz, Guajira yönetim bölgesine bağlı Barrancas kasabasında, ELN'ye bağlı bir birlik tarafından kaçırıldı" ifadesini kullandı.

Diaz'ın babasının serbest bırakılması çağrısında bulunan Patino, "Sayın Luis Manuel Diaz'ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Diaz'ın can güvenliğinin sağlanmasını istiyor ve ELN'yi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'da çıkan haberde ise ELN mensuplarının Diaz'ın babasını serbest bırakacağı sözünü verdiği bilgisi paylaşıldı.

Baba Diaz'ın bulunması için geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, 130 polis ve 110 asker ile çalışmalarını sürdürüyor.

DIAZ'IN ANNESİ BARRANCAS KIRSALINDA BULUNMUŞTU

Diaz'ın anne ve babası Barrancas kasabasında, 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri esnada kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda, Barrancas kırsalında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurgulamıştı.

Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği dün oynanan lig maçında, kadroda yer almamıştı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında uzun süren barış müzakerelerinin ardından Küba'nın başkenti Havana'da ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Anlaşmaya göre ELN mensuplarının hiçbir şekilde insan kaçırma eylemine girişmemesi gerekiyordu.