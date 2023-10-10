Golü 'yanlışlıkla' iptal edilmişti: Luis Diaz'dan hakemlere destek!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 23:10

Güncelleme: 10.10.2023 - 23:10

Luis Diaz, Tottenham'a attığı ve VAR tarafından yanlışlıkla iptal edilen golü hakkında konuştu.

Diaz yaptığı açıklamada, "O an sadece benim için değil, tüm takım için çok zor oldu. Devre arası bunu çok konuştuk, belki de bizim için böylesi daha iyidir" dedi.

"HAKEMLER DE İNSAN"

Hakemler de hata yapar diyen Brezilyalı yıldız, "Olur böyle şeyler, hakemler de insan. Bunu sakince karşılamalıyız" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Luis Diaz, rakip fileleri havalandırmış ancak ofsayt olmamasına rağmen VAR golü iptal ettirmişti. Maçın ardından Hakemlerin hata yaptığı federasyon tarafından açıklanmıştı.