Yayınlanma: 05.07.2023 - 18:02

Güncelleme: 05.07.2023 - 18:02

PSG, Christophe Galtier'in yerine getirdiği Luis Enrique ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Futbolseverler, Luis Enrique'nin kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda teknik direktörlük yaptığı merak ediliyor. Peki, Luis Enrique kimdir, nereli, kaç yaşında? Luis Enrique hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte, Luis Enrique hakkında merak edilenler...

LUİS ENRİQUE KİMDİR?

Luis Enrique, 8 Mayıs 1970 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Futbola Real Sporting de Gijón'da başlayan Luis Enrique, kariyerinde iki büyük İspanyol kulübünde oynadı. 1991-96 yıllarında Real Madrid forması giydi. Daha sonra sözleşmesinin bitmesiyle FC Barcelona'nın yolunu tuttu. Barcelona'da ilk yıllarında taraftarlarca kuşkuyla bakılan Enrique, daha sonra taraftarın kalbini kazanmasını bildi ve takımda 8 yıl futbol oynadı. Barcelona'ya gelmeden önce daha defansif bir orta saha oyuncusuyken bu takıma transferinden sonra forvet olarak görev aldı ve gol krallığı unvanını yakaladı.

Takımıyla son maçına 16 Mayıs 2004 tarihli Racing de Santander maçında çıkan Enrique, 10 Ağustos 2004'te emekliliğini açıkladı. Aynı yıl Pele tarafından yaşayan en iyi futbolcular arasında gösterildi.

Luis Enrique, 18 Haziran 2008 tarihinde Josep Guardiola'nın Barcelona'nın başına geçmesiyle 2008-09 sezonu başında Barcelona Atlètic ismi verilen FC Barcelona B'nin teknik direktörlüğüne getirildi. İlk açıklamasında: "Yuvama döndüm, burada oynamayı bitirdim, artık antrenörlük yapacağım." dedi.

İspanyol teknik direktör 20 Haziran 2011'de AS Roma ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Enrique'nin 2011-12 sezonunda 2.9 milyon € ikinci sezonunda ise 3.1 milyon € alacağı belirtildi. Fakat ilk sezonunda takım ligi 7. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılamayınca takımdan ayrıldı. 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecek sözleşmesini yinelemeyeceğini açıklamıştır.

Luis Enrique, İspanya'nın 1994, 1998 ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarıyla, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Ayrıca ülkesinde düzenlenen 1992 Yaz Olimpiyatları'nda takımıyla altın madalya kazandı. Millî takımıyla 62 maça çıkıp 12 gol attı. 22 Haziran 2002 tarihli Güney Kore maçından sonra millî takımı bıraktı.

Luis Enrique, futbolu bıraktıktan sonra bir süre sörf yapmak için Avustralya'da yaşadı. Ayrıca birçok maraton koşusuna da katıldı.

Luis Enrique, 5 Temmuz 2023 tarihinde PSG'nin yeni teknik direktörü oldu.

LUİS ENRİQUE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1989-1991 Sporting Gijón

1991-1996 Real Madrid

1996-2004 FC Barcelona

LUİS ENRİQUE HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2008-2011 FC Barcelona B

2011-2012 AS Roma

2013-2014 Celta Vigo

2014-2017 FC Barcelona

2018-2019 İspanya

2019-2022 İspanya

LUİS ENRİQUE BAŞARILARI

Barcelona (6 Kupa)