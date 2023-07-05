Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:16

Michail Antonio'nun hayatı, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Futbolseverler, Michail Antonio'nun hangi mevkiide oynadığını ve hangi takımlarda futbol oynadığını araştırıyor. Peki, Michail Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? Michail Antonio hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Michail Antonio hakkında merak edilenler...

MİCHAİL ANTONİO KİMDİR?

West Ham United FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Michail Antonio, 28 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Michail Antonio, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Tooting & Mitcham United takımının alt yapısında başladı. 5 seneye yakın bir süre burada oynayan futbolcu, 2007 yılında dönemin teknik direktörü tarafından As takıma davet edildi. Bir sene boyunca formasını giydiği takımı ile 45 maça çıkıp 33 gol attı.

Oynadığı oyun ile Reading’e transfer oldu. İlk sezonunda takımda çok fazla forma şansı elde edemedi ve kendisini geliştirmesi için Tooting & Mitcham United, Cheltenham Town, Southampton, Colchester ve Sheffield Wednesday takımlarında kiralık oynadı.

2012 yılında son kiralık oynadığı takım olan Sheffield Wednesday’a transfer oldu. 2 sezon formasını giydiği takımı ile 63 maça çıkıp 12 kez fileleri havalandırdı.

2014 yılında Nottingham Forest’e 1,9 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. 1,5 sezon mücadele verdiği takımda 50 maça çıkıp 16 gol attı.

Michail Antonio, 2015 yılında Premier Lig’in köklü ekiplerinden West Ham United ile görüşmelere başladı.

MİCHAİL ANTONİO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2007-2008 Tooting & Mitcham United

2008-2012 Reading

2009 Tooting & Mitcham United (kiralık)

2009 Cheltenham Town (kiralık)

2009-2010 Southampton (kiralık)

2011 Colchester United (kiralık)

2012 Sheffield Wednesday (kiralık)

2012-2014 Sheffield Wednesday

2014-2015 Nottingham Forest

2015- West Ham United

MİCHAİL ANTONİO BAŞARILARI

Reading

İngiltere Championship: 2011-12

Southampton

Football League Trophy: 2009-10

Bireysel Başarıları

Yılın Nottingham Forest Oyuncusu: 2014-15