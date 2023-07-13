Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:12

Güncelleme: 13.07.2023 - 15:12

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor, Nani ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. Portekizli yıldız, bugün (perşembe) son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelecek. Peki, Luis Nani kimdir, nereli, kaç yaşında? Luis Nani hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Luis Nani hakkında merak edilenler...

LUİS NANİ KİMDİR?

Luis Carlos Almeida da Cunha, yaygın olarak bilinen adıyla Nani, 17 Kasım 1986 tarihinde Portekiz'in Amadora şehrinde dünyaya geldi.

Yeşil Burun Adaları'nda doğan Nani'ye futbol oynamayı ağabeyi öğretti. Nani'yi 14 yaşındayken ağabeyi onu Real Massamá futbol kulübüne götürdü ve kariyerine burada başladı.

Profesyonel futbola Portekiz'in Sporting CP takımında başlayan ve burada 3 yıl forma giyen Nani, 2007-08 sezonu başında Sporting Lizbon'dan İngiliz Manchester United takımına transfer oldu. Premier League'de Manchester United ile çıktığı ilk maç 12 Ağustos 2007 tarihindeki Portsmouth FC maçıdır.

7 sezon Manchester United'da forma giydikten sonra 2014-15 sezonu için Sporting Lizbon'a kiralık olarak geri dönen Nani, Portekiz Ligi'nde çıktığı 27 maçta 7 gol kaydetti.

6 Temmuz 2015 tarihinde Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında İran kulübü Zob Ahan'a karşı ilk golünü frikikten kaydetti. İlk resmî maçı ise 28 Temmuz 2015’te oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı olan Shakhtar Donetsk maçıdır. 30 Ağustos 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla çıktığı ligin 3.haftasında Antalyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren 2 golü kaydetti.

LUİS NANİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2005-2007 Sporting CP

2007-2015 Manchester United

2014-2015 Sporting CP (kiralık)

2015-2016 Fenerbahçe

2016-2018 Valencia

2017-2018 Lazio (kiralık)

2018-2019 Sporting CP

2019-2021 Orlando City

2022 Venezia

2022- Melbourne Victory

LUİS NANİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2006-2007 Portekiz U-21

2006-2017 Portekiz



