Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:36

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Kerem Demirbay hakkında araştırmalar hız kazandı. Erden Timur'un yakından takip ettiği Kerem Demirbay'ın kim olduğu, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Kerem Demirbay kimdir, nereli, kaç yaşında? Kerem Demirbay hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Kerem Demirbay hakkında merak edilenler...

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Almanya'nın Herten şehrinde dünyaya geldi. Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. 2007'ye kadar bu takımda forma giyen futbolcu, 2007-08 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına geçti. Ancak burada sadece bir sezon forma giyip, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Dortmund'a geri döndü.

2012'de 3. Liga'da mücadele eden Borussia Dortmund II takımına yükseldi. İlk maçı, sezonun ilk maçı olan 21 Temmuz 2012'de VfL Osnabrück ile oynanan maçtı. 74. dakikada Konstantin Fring'in yerine oyuna girmişti. 11 Ağustos 2012'de 1. FC Saarbrücken'e 2-1 yenildikleri maçta kariyerinin ilk golünü kaydetti. Sezon boyunca düzenli olarak bu takımın formasını giydi.

2012-2013 sezonunun devre arasında, sezon sonunda Hamburg'a transfer olacağı açıklandı. DFB-Pokal'ın ilk iki maçında ve Bundesliga'nın ikinci haftasından beşinci haftasına kadar ilk 18'de yer alsa da forma şansı bulamadı. Bu sırada dördüncü ligde mücadele eden Hamburger SV II takımı ile maçlara çıktı. Eylül ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan futbolcu, düzelmesinin hemen ardından bir sakatlık daha geçirdi. Nisan ayında sahalara dönen Demirbay, 19 Nisan 2014'te VfL Wolfsburg ile oynanan lig maçı kadrosuna alındı ve 73. dakikada Tomas Rincon'un yerine oyuna dahil olarak ilk Bundesliga maçına çıktı.

2014-2015 sezonunda Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern' e kiralandı. Burada maç eksiğini kapatan futbolcu, skor üretmede ise etkisiz kaldı 2015-2016 sezon başı kampını Hamburg'da geçiren futbolcu, takımda düşünülmeyince yeniden 2. Bundesliga'ya gönderildi ve Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz kiralandı. Burada ligin altınca haftasından beri takımın değişmez oyuncularından biri olurken, gol ve asist sayısını da arttırmaya başladı. 29 Kasım 2015'te FSV Frankfurt'u 2-1 yendikleri maçta takımının iki golünü de atan futbolcu 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Bu karta tepki olarak kadın hakem Bibiana Steinhaus'a "Kadınların erkek futbolunda yeri yok" diyen futbolcu, daha sonra sözleri için özür dilese de federasyon tarafından ikisi bir yıl tehirli olmak üzere beş maç futboldan uzaklaştırıldı ve kulübü tarafından da genç yaş grubundan iki kız futbol takımının oynadığı bir maçta hakemlik yapması istendi. Demirbay, sezonu 10 gol ve 4 asistle kapatarak Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.

2016-2017 sezonunda TSG 1899 Hoffenheim 1.7m € bedeli ile Kerem Demirbay'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. İlk maçı 17 Eylül 2016 tarihinde oynanan VfL Wolfsburg maçın oldu. Maçın 66. dakikasında Andrej Kramaric'in yerine oyuna girerek ilk kez Hoffenheim forması giydi. 1 Ekim 2016'da FC Ingolstadt ile oynanan maçta kariyerinin ilk Bundesliga golünü attı. Oldukça etkili bir sezon geçiren futbolcu sezon boyunca altı gol atarken 10 golün de asistini yaptı.

KEREM DEMİRBAY HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1999-2007 Schalke 04

2007-2008 Borussia Dortmund

2008-2011 SG Wattenscheid 09

2011-2012 Borussia Dortmund

2012-2013 Borussia Dortmund II

2013-2016 Hamburg

2013-2014 Hamburger SV II

2014-2015 1. FC Kaiserslautern (kiralık)

2015-2016 Fortuna Düsseldorf (kiralık)

2016-2019 1899 Hoffenheim

2019- Bayer 04 Leverkusen

KEREM DEMİRBAY MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2011 Türkiye U-19

2012 Türkiye U-20

2013 Türkiye U-21

2017- Almanya











