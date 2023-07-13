Luis Nani yeniden Süper Lig'de!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, serbest durumda bulunan Portekizli futbolcu Luis Nani'yi renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
Akdeniz temsilcisi, 36 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Nani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Luis Nani (solda)
SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU
Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Luis Nani ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.
Portekizli oyuncu daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti.
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