Luis Nani yeniden Süper Lig'de!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, serbest durumda bulunan Portekizli futbolcu Luis Nani'yi renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 21:52
Luis Nani yeniden Süper Lig'de!
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Akdeniz temsilcisi, 36 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Nani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Luis Nani (solda)

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Luis Nani ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.

Portekizli oyuncu daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti.


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