Sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi. Peki, Luis Perez kimdir? Luis Perez Beşiktaş'a mı geliyor? Luis Perez hangi takımlarda oynadı?

LUIS PEREZ KİMDİR?

Luis Jesus Perez Maestre, 4 Şubat 1995 tarihinde İspanya’da dünyaya geldi. Futbola Sevilla altyapısında başlayan Perez, profesyonel kariyerine Elche CF'de adım attı. Daha sonra sırasıyla CD Tenerife ve Real Valladolid formaları giydi. Son olarak 2024/25 sezonunu Real Valladolid’de geçiren sağ bek, La Liga’da 34 maça çıkarken 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

LUIS PERES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?