Luis Suarez'den Lionel Messi açıklaması: '38 yaşında pres yapıyorsa...'

Inter Miami'nin deneyimli yıldızı Luis Suarez, Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız golcü, Barcelona günlerinden Lionel Messi'ye kadar kariyerinin önemli dönemleri hakkında konuştu.

Fiziksel olarak hala çok dinç olduğuna dikkat çeken 38 yaşındaki yıldız, "Yıllar içinde performansı artırmak için farklı araçlar kullanmayı öğrendim. Çıplak ayak yaptığım o koşu, günü daha enerjik geçirmemi sağlıyor. Eskiden bir buçuk saatlik antrenmandan sonra eve gider, bütün günü koltukta geçirirdim.

Eskiden tüm günü boş geçirirdim. Şimdi hep hareket halindeyim. Bu sayede akşama daha dinç çıkıyorum ve maçlara da eskisinden daha farklı bir formda geliyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolun geliştiğini belirten Suarez, "Bugün beslenme, önleyici çalışma, bireysel fitness… Hepsi çok gelişti. Bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. İnsan düşünüyor, 'Bugün bu imkânlar olsaydı daha çok verim verirdim' diye… Ama belki o zaman vücudumun ihtiyacı oydu. Futbol çok değişti ve bugün daha profesyonel" sözlerini sarf etti.

"ELE ŞTİRİLER BENİ G ÜÇLEND İRDİ"

Kariyerinde eleştirilerin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Suarez, "Asi biriyim. Birçok açıdan kötü örnek oldum, ama eleştirilerle savaşmayı hep öğrendim. 18 yaşında Nacional'de gol kaçırdım diye eleştirildim. Ajax'ta kilolu dediler. Liverpool'da disiplin sorunları dediler. Barcelona'da formsuzluk dönemlerim oldu. Kariyerim boyunca hep eleştirilerle savaştım. Eleştiriler beni güçlendirdi, asla yıkmadı" diye konuştu.

Çocukluğunun zorluklarla geçtiğini söyleyen Uruguaylı efsane, "Yemek bulamadığımız günler oldu. Annemin kazandığı parayı 9–10 yaşındayken ben gider alırdım. Arabalar yıkadım, sokaktan telefon kartı toplayıp sattım… Hiçbir şey kolay olmadı. Bu yüzden hep savaşmayı öğrendim" dedi.

"MESSI'NİN HALA KAZANMA TAKINTISI VAR"

Lionel Messi hakkında konuşan Suarez, "Yıllar geçtikçe hem sahada hem dışında çok iyi tanıdık birbirimizi. Çocuklarımız da birlikte büyüyor. Bazen birbirimize bakıp Barcelona'da konuştuklarımızı hatırlıyoruz: Kariyerimizin son dönemini birlikte geçirmek. Eşsiz. Hâlâ kazanma takıntısı var. 38 yaşında pres yapıyorsa, 25 yaşındaki oyuncu da yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Liverpool'daki ve Barcelona'daki Suarez'in farklı hakkında konuşan yıldız golcü, "Liverpool'da 40 metre koşup kendi pozisyonumu yaratıyordum. Barcelona'da 10x10'luk alanda bir dokunuş oyununu öğrenmek zorundaydım. Beni çok geliştirdi. 2014–2017 arası en iyi dönemimdi" dedi.

"BARCELONA'DA HAFIZA YOK"

Barcelona hakkında konuşan Suarez, "Barcelona'yı hâlâ takip ediyorum. Çocuklar da öyle. Evimiz orada. Planımız bir gün Barcelona'ya geri dönmek. Barcelona'da üç günde bir 7–10 puan arasında performans göstermek zorundasın. Bir maç kötü oynarsan hemen konuşulur. Ardından iki gol atarsın, herkes över. Sonra yine iki maç gol atmazsın, yine eleştirilirsin. Orada zirvede kalmak düşündüğünden çok daha zor. Barça'da hafıza yok. Sürekli kanıtlamalısın" ifadelerini kullandı.