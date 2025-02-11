Luka Doncic siftahı yaptı: Los Angeles Lakers kendi evinde kazandı!
Luka Doncic'i kadrosuna katana Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Utah Jazz'ı 132-113 mağlup etti.
Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in forma giydiği ilk maçta Utah Jazz'ı 132-113 yendi.
NBA'de 10 maç yapıldı. Jazz'ı konuk eden Lakers'ta maçın en skoreri LeBron James, 24 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu.
Üst üste 6, sezonun 32. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Dallas Mavericks'ten Anthony Davis karşılığında takas edilen yıldız oyuncu Doncic ise Lakers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.
Jazz'da ise Lauri Markkanen ve John Collins'in 17'şer sayısı, sezonun 40. mağlubiyetini engelleyemedi.
JOKIC'TEN 40 SAYI
Batı Konferansı üçüncüsü Denver Nuggets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 146-117 yenerek art arda 7, bu sezon 35. galibiyetine ulaştı.
Nuggets'ta Nikola Jokic, 40 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, 3 top çalmayla galibiyette başrol oynadı. Christian Braun 26 ve Julian Strawther 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Trail Blazers'ta ise Dalano Banton'ın 22 ve Donovan Clingan'ın 21 sayısı, sezonun 31. yenilgisini önleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 121-131
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 106-112
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 128-107
Miami Heat-Boston Celtics: 85-103
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 97-89
Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 111-125
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 137-101
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 128-129 (Uzatmada)
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 146-117
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 132-113
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