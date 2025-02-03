Luka Doncic'ten NBA'deki tarihi takas sonrası ilk açıklama!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'a takasladığı Slovenyalı oyuncu Luka Doncic, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic, Dallas Mavericks'in NBA'in gündemine oturan takası sonrası ilk kez konuştu.
25 yaşındaki Slovenyalı yıldız, sosyal medyada yaptığı ilk açıklamada düşüncelerini şu şekilde kaleme aldı:
"Yedi yıl önce çok genç yaşımda bir oyuncuyken, en üst düzeyde basketbol oynama hayalimi gerçekleştirmek için buraya geldim. Kariyerimi burada tamamlayacağımı düşünüyordum ve size bir şampiyonluk getirmeyi çok istiyordum. İyi zamanlarda ya da kötü zamanlarda, sakatlıklardan NBA Finallerine kadar, desteğiniz asla değişmedi. Sadece en iyi anlarımızda sevincimi paylaştığınız için değil, aynı zamanda en çok ihtiyacım olduğunda beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim."
GEÇEN SEZON FİNAL OYNAMIŞTI
2018 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks'ın kendisini üçüncü sırada seçmesinin hemen ardından yapılan anlaşma kapsamında Dallas'a takas edilen Doncic, Mavs'deki yedi buçuk yılı boyunca NBA'deki en başarılı oyunculardan biri olmuş, beş kez All-NBA kadrolarına girmiş, beş kez All-Star seçilmiş, 2019'da Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, 2023-24 sezonunda sayı kralı olmuş ve Mavericks'i ise 2024'te NBA Finalleri'ne taşımıştı.
Mavs genel menajeri Nico Harrison, Doncic'in Dallas'tan ayrılmak istemediğini doğrulamıştı.
Noel Günü'nde baldır sakatlığı geçirdiğinden beri kadro dışı olan Doncic'in sözleşmesinin bitimine iki sezon daha bulunuyor.
NBA'DE TARİHİ TAKAS
Tarihi takasta Los Angeles Lakers; Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i kadrosuna kattı.
Dallas Mavericks ise Antony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkını elde etti.
Ek olarak takastaki üçüncü takım olan Utah Jazz'ın Jalen Hood-Schifino'yla birlikte Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks'in 2025 ikinci tur draft haklarını aldığı belirtildi.
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