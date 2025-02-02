NBA'de tarihi takas: LeBron James ve Luka Doncic aynı takımda
Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks, NBA tarihinin en büyük takaslarından biri için anlaşma sağladı. İki takım arasındaki takasta Luka Doncic Lakers'a, Anthony Davis ise Mavericks'e gitti.
NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks, sezonun en önemli hamlelerinden birine imza attı.
ESPN'de yer alan habere göre iki takım arasında gerçekleşen takasta beş oyuncu yer değiştirdi.
Takasa göre Lakers Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i kadrosuna kattı.
Mavericks ise Antony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkını elde etti.
Ek olarak takastaki üçüncü takım olan Utah Jazz'ın Jalen Hood-Schifino'yla birlikte Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks'in 2025 ikinci tur draft haklarını aldığı belirtildi.
Etiketler: #Los Angeles Lakers #dallas mavericks #takas
Spor Haberleri
- İngiltere'yi karıştıran transfer: Kevin Danso!
- Inter, Nicolo Zalewski'yi açıkladı!
- Marco Asensio adım adım Premier Lig'e!
- LeBron ve Doncic aynı takımda
- Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor
- Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye
- Tofaş, sahasında Galatasaray'a karşı hata yapmadı
- File derbisinde kazananan Fenerbahçe!
- Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!
- Wolverhampton, hasrete son verdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Üç ülkeye gümrük vergisi geldi
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Sır perdesinin ardından cinayet çıktı
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- Narin Güran davasında yeni gelişme