NBA'de tarihi takas: LeBron James ve Luka Doncic aynı takımda

Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks, NBA tarihinin en büyük takaslarından biri için anlaşma sağladı. İki takım arasındaki takasta Luka Doncic Lakers'a, Anthony Davis ise Mavericks'e gitti.

NBA'de tarihi takas: LeBron James ve Luka Doncic aynı takımda
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:15

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks, sezonun en önemli hamlelerinden birine imza attı.

ESPN'de yer alan habere göre iki takım arasında gerçekleşen takasta beş oyuncu yer değiştirdi.

Takasa göre Lakers Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i kadrosuna kattı.

Mavericks ise Antony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkını elde etti.

Ek olarak takastaki üçüncü takım olan Utah Jazz'ın Jalen Hood-Schifino'yla birlikte Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks'in 2025 ikinci tur draft haklarını aldığı belirtildi.


Etiketler: #Los Angeles Lakers #dallas mavericks #takas
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