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Luka Jovic, AEK Atina'ya transfer oldu!

Luka Jovic, AEK Atina'ya transfer oldu!

5.08.2025 17:05:00
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Haber Merkezi
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Luka Jovic, AEK Atina'ya transfer oldu!

Yunanistan Süper Lig takımı AEK Atina, Milan'dan ayrılan Luka Jovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kariyerinde Real Madrid, Eintracht Frankfurt gibi takımlar bulunan Luka Jovic'in yeni adresi belli oldu.

Luka Jovic'in yeni durağı Yunanistan oldu. Sırp golcü AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sırp golcünün yıllık yaklaşık 2,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Kızılyıldız altyapısında yetişen Jovic kariyerinde Benfica, Real Madrid, Fiorentina ve Milan'da forma giydi.

Geçtiğimiz sezonda Milan formasıyla 17 maça çıkan Sırp futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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