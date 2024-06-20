Luka Jovic'ten hayat öpücüğü! Son dakikada Slovenya'da hüzün Sırbistan'da bayram!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 18:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 18:00

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte Sırbistan maça etkili başlayan taraf olsa da Slovenya zaman zaman tehlikeli ataklar yakaladı. 37. dakikada Timi Elsnik'in ceza sahasına girerke çektiği şut direkten Sesko'nun önüne düştü. Müsait durumdaki Sesko'nun şutu üstten auta çıktı.

Ardından oyunun temposu gittikçe düştü ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Sırbistan ataklarına yoğunluk verirken Slovenya hızlı çıktı ve golü buldu.

69. dakikada sol sağ kanattan topla gelen Zan Karnicnik pasını sol kanatta kendisini boşa çıkartan Timi Elsnik'e verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Elsnik arka direğe ortasını açtı ve boş kalan Karnicnik topu ağlara göndererek Slovenya'yı 1-0 öne geçirdi.

Ivica Ilic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Luka Jovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sırbistan adına beraberliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

TADIC 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, kaptanlık bandı ile sahaya çıktı ve 82 dakika sahada kaldı.

PUAN DURUMU

Bu maç sonrasında C Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1- İngiltere (3 Puan)

2- Slovenya (2 Puan)

3- Danimarka (1 Puan)

4- Sırbistan (1 Puan)