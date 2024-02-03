Luka Modric, Real Madrid ile sözleşme uzatıyor

Real Madrid'in 38 yaşındaki Luka Modric'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:48
Luka Modric, Real Madrid ile sözleşme uzatıyor
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İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric için çarpıcı bir karar aldı.

The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki takım kaptanı Luka Modric'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haberde; Real Madrid yönetiminin bu kararı almasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istekli oluşunun önemli olduğuna değinildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıkan Hırvat orta saha, bu maçlarda 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.


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