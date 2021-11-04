Lukas Podolski, aşı olmayan vatandaşı Joshua Kimmich'e destek oldu
Eski Galatasaray oyuncusu Lukas Podolski, yaptığı açıklamalar ile henüz aşı olmayan Bayern Münih yıldızı Joshua Kimmich'e destek oldu.
Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Bayern Münih forması giyen ve koranavirüs aşısı olmadığını açıklayan Joshua Kimmich'e destek verdi.
"CİDDİ BİR SUÇLU GİBİ LANSE EDİLMESİNİ ANLAYAMIYORUM"
Kimmich'in aşı olmamasının, bir ciddi bir suçlu yakalanmış gibi tartışıldığını söyleyen Podolski, "Herkes kendisinin ne yapacağına karar verebilir. Kimmich'in ciddi bir suçlu gibi lanse edilmesini anlayamıyorum" dedi.
Başarılı futbolcunun aşı olmama kararının yanlış olmadığını söyleyen Podolski, "Covid ile ilgili sorunlardan herkes rahatsız, herkes bu süreçte yoruldu ancak aşı kararını Kimmich'in kendisi verecek" dediç
"KENDİM İÇİN KARAR VERECEĞİM"
Kendisinin aşı olup olmayacağına dair sorulara da yanıt veren eski Alman Milli Takım oyuncusu Podolski, "Tavsiyeleri dinleyeceğim ve kendim için kararı ben vereceğim" ifadelerini kullandı.
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