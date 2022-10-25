Lütfü Savaş: 'Dolar düşer, Hatayspor düşmez'
Hatayspor Onursal Başkanı CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası, çıkışlarının devam edeceğine ve ligi üst sıralarda bitireceklerine inandığını kaydetti.
Savaş, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem takımları hem de Beşiktaş için zorlu bir maç olduğunu söyledi.
İki takımın da kazanma arzusuyla sahaya çıktığını aktaran Savaş, şunları söyledi:
"Biz daha 1. dakika dolmadan çok sürpriz bir gol yedik. Rakip, ilk 20-25 dakika tempolu ve bizim sahamızda top oynadı. Ondan sonra da kontrataklarla biz rakip sahayı zorlamaya başladık. İkinci yarının başlarında güzel bir gol attık. İkinci yarı kontratak oynamış gibi göründük ama daha çok pozisyona giren, golü arayan takım bizdik. Bugün biz aşağılardan çıkmak için çaba sarf ediyorduk. Herkes Atakaş Hatayspor düşer diye bekliyordu. Türkiye'de her şey düşebilir, dolar, altın, euro, enflasyon düşebilir ancak atakaş hatayspor düşmez. Bundan sonra ekibimiz çıkışa devam edecektir. Her sene olduğu gibi üst sıralarda ligi bitirecektir."
Savaş, maçın genel anlamda centilmence geçtiğini belirterek, iki takım futbolcularını da tebrik etti.
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