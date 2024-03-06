Luyindama'ya imza öncesi şok!

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Kongolu stoper Christian Luyindama, Çin ekibi Cangzhou Mighty Lions ile anlaşma sağlarken sağlık kontrollerinden geçemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:38
Luyindama'ya imza öncesi şok!
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Galatasaray'dan ayrılan Christian Luyindama, Çin'e transfer olması beklenirken sağlık kontrollerinden geçemedi.

Sporx'te yer alan habere göre, Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Çin takımı Cangzhou Mighty Lions ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolleri için Çin'e giden savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçemedi. Transfer iptal edildi.

Çin ekibi Luyindama ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtikten hemen sonra ise Zambiyalı Sunzu Stoppila'nın sözleşmesini uzatmayı tercih etti.

GALATASARAY 8 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.

YOLLAR KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA AYRILDI

Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.

Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı. Kongolu oyuncu hala serbest konumda.

Galatasaray formasıyla toplam 79 maçta boy gösteren Luyindama, 6199 dakika sahada kaldı. 


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