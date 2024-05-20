Lyon, Avrupa kupası biletini kaptı!

Fransa Ligue 1'in 34. ve son hafta maçında Lyon, Strasbourg'u son dakika golüyle 2-1 yendi ve Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 07:42
Lyon, Avrupa kupası biletini kaptı!
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Fransa Ligue 1'in 34. ve son hafta maçında Lyon ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lyon, son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 39 ve penaltıdan 90+6'ncı dakikada Alexandre Lacazette kaydetti. Strasbourg'un tek golü 63. dakikada Diarra'dan geldi. 

Strasbourg'ta Emanuel Emegha, karşılaşmanın 77. dakikasında penaltıdan yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte puanını 53 yapan Lyon, Konferans Ligi elemelerine katılma başarısı gösterdi. Strasbourg ise sezonu 39 puanla tamamladı. 


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