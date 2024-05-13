Lyon, Avrupa iddiasını sürdürdü

Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:49

Güncelleme: 13.05.2024 - 07:49

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Pierre Sage'nin ekibi Lyon deplasmanda Pascal Gastien'in yönetimindeki Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Gabriel-Montpied Stadyumu'nda oynanan maçta Lyon'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Orel Mangala kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 50 puana ulaşan Lyon, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürürdü.

Lyon, ligi 6. sırada bitirmesi halinde Konferans Ligi play-off turuna kalacak.

CLERMONT KÜME DÜŞTÜ

25 puanda kalan Clermont ise bu sezon ligden düşmeyi garantiledi. Clermont gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.