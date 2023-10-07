Nantes, Strasbourg'u 2-1 mağlup etti
Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu.
Stade de la Meinau'da oynanan maçı Nantes 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Marcus Coco sessizliği bozan isim olurken 57'de Moutoussamy farkı ikiye çıkardı. Strasbourg 90+2'de Moise Sahi Dion'un golüyle farkı bire indirse de puan için yeterli olmadı ve mücadele 2-1 sona erdi.
Bu sonuçla Nantes puanını 11'e yükseltti, Strasbourg ise 10 puanda kaldı.
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