Nantes, Strasbourg'u 2-1 mağlup etti

Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:21
Nantes, Strasbourg'u 2-1 mağlup etti
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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu.

Stade de la Meinau'da oynanan maçı Nantes 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Marcus Coco sessizliği bozan isim olurken 57'de Moutoussamy farkı ikiye çıkardı. Strasbourg 90+2'de Moise Sahi Dion'un golüyle farkı bire indirse de puan için yeterli olmadı ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Nantes puanını 11'e yükseltti, Strasbourg ise 10 puanda kaldı.


Fransa Ligue 1 Nantes Strasbourg

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