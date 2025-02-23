Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Ligue 1'in 23. haftasında deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
23 Şubat 2025 Pazar, 11:39
Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Lİgue 1'de heyecan sürüyor.

Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Lyon ile karşılaşacak.

Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Eric Wattellier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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