Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
PSG, Fransa Ligue 1'in 23. haftasında deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.
Fransa Lİgue 1'de heyecan sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Lyon ile karşılaşacak.
LYON - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.
LYON - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Eric Wattellier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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