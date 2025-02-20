PSG, Brest'e hiç acımadı: Fransız ekip bir ilki başardı!
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Brest'i 7-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan takım oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSG, sahasında Brest ile karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 7-0 kazandı.
TOPLAMDA 10-0 İLE TUR ATLADI
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bradley Barcola, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 59. dakikada Vitinha, 64. dakikada Desire Doue, 69. dakikada Nuno Mendes, 76. dakikada Gonçalo Ramos ve 86. dakikada Senny Mayulu kaydetti. Bu sonucun ardından Brest deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan PSG, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Brest ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
PSG'nin son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
PSG'DEN BİR İLK
Öte yandan PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 7 farklı oyuncusu gol atan ilk takım oldu.
Etiketler: #paris saint-germain #Brest #uefa şampiyonlar ligi
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