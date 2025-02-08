Kvaratskhelia ilk golünü attı, PSG farklı kazandı
Ligue 1'in 21. haftasında PSG evinde Monaco'yu 4-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 21. haftasında Luis Enrique'nin ekibi PSG evinde Adi Hütter'in yönetimindeki Monaco'yu 4-1 mağlup etti.
Parc des Princes'de oynanan maçta PSG'nin gollerini 6. dakikada Vitinha, 54. dakikada yeni transfer Khvicha Kvaratskhelia, 57 ve 90. dakikalarda ise Ousmane Dembele kaydetti.
Monaco'nun tek golünü ise 17. dakikada Denis Zakaria kaydetti. Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde namağlup serisini sürdüren PSG puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Monaco 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Toulouse'a konuk olurken, Monaco evinde Nantes ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın 4. forması belli oldu!
- Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi gelişmesi
- Keny Arroyo imza için geliyor!
- Ferdi Kadıoğlu'nun kabusu sürüyor
- Vinicius Junior'dan Real Madrid'e ret
- Juventus'ta Kolo Muani şov: 3 maçta 5 gol
- Kayseri'de 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı
- Manchester United, FA Cup'ta son nefeste turladı
- Bayern Münih, Werder Bremen'e karşı hata yapmadı
- Kvaratskhelia ilk golünü attı, PSG farklı kazandı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- 'Yeri garanti olan tek bakan var'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'İmralı ziyaretleri' yorumu