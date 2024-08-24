Lyon'a evinde Monaco şoku!
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Monaco, deplasmanda Lyon'u 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Monaco, deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 80. dakikada Lamine Camara kaydetti. Ayrıca Lamine Camara, 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Monaco, 6 puana ulaştı. Ligde üst üste 2. maçını da kaybeden Lyon ise hanesine puan yazdıramadı.
Öte yandan Monaco'yu konuk ettiği son altı Ligue 1 maçını kazanan Lyon'un serisi de sona ermiş oldu.
Ligde bir sonraki hafta Lyon, Strasbourg'u konuk edecek. Monaco ise Lens'i ağırlayacak.
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