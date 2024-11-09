Lyon'dan Wilfried Zaha kararı: Galatasaray'a dönebilir!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un, teknik direktör Pierre Sage'nin sistemine uyum sağlayamayan Wilfried Zaha ile kış transfer döneminde yollarını ayırabileceği iddia edildi.
Lyon'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha için ayrılık ihtimali gündeme geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız ekibi, Fildişi Sahilli oyuncu ile yollarını ayırabilir.
SİSTEME UYUM SAĞLAYAMADI
Haberde teknik direktör Pierre Sage'nin sistemine uyum sağlayamayan Zaha'nın kış transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi.
OKAN BURUK'UN KARARI
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Okan Buruk'un başarılı oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakabileceği öğrenildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Lyon'da bu sezon sadece 5 maça çıkabilen Zaha, 1 asist yaptı. Fransız ekibi, 31 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euro bedelle Galatasaray'dan kiralamıştı.
Zaha, geçen sezon Galatasaray'da 43 maçta forma giydi ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #wilfried zaha #lyon #galatasaray
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