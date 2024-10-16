Kadro dışı kalmıştı: Olympique Lyon'dan Wilfried Zaha açıklaması!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:58

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:58

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da teknik direktör Pierre Sage kadro dışı kalan Wilfried Zaha'yla ilgili son durumu paylaştı.

RMC Sport'ta katıldığı bir yayında verdiği röportajda Sage kadro dışı kararıyla ilgili, "Geçen hafta karşılaştığımız sorunlar hakkında onunla iyi bir görüşme yaptım. Ceza vermiş olmak için onu cezalandırmadık" açıklamasında bulundu.

"YETENEKLERİYLE İLGİLİ DEĞİL"



NTV Spor'un RMC Sport'tan aktardığına göre, Sage sözlerine şöyle devam etti:

"Ondan ne beklediğimizin farkında olmasını ve neden onu transfer ettiğimizi anlaması gerektiğini söyledim."

Pierre Sage ayrıca, "Bu durum yetenekleriyle ilgili değil, takımla birlikte mücadele etmesiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'la bu sezon 1 maçta süre alan Wilfried Zaha, Lyon formasını 2 kez giydi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon görev yaptığı 3 maçta 1 asist kaydetti.