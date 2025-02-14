Maarten Martens: "Çocuklarımız için bir iltifattır"
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.
Martens, "Bizim en güçlü yanımız kadromuzdaki devamlılık. Çok az değişiklik yaptık ve Galatasaray'ın çok fazla değişiklik yaptığını görüyorsunuz, bu da bu maçtaki farkı yarattı." dedi.
Açıklamalarına devam eden 40 yaşındaki teknik adam, "Çok gururluyum, bu güzel bir sonuç. Bunu başardığımız için çok memnunuz. Stadyumdaki insanlara çok güzel bir akşam yaşattık, bu bize İstanbul deplasmanı için güven veriyor. Bugün gol aramak zorundaydık ve fark yaratmak istiyorduk ve oyuncularımız bugün bunu gösterdi." sözlerini sarf etti.
Martens, son olarak, "En çok agresif presimizden etkilendiler. Bu aynı zamanda Mijnans'ın içeriye güzel bir şutla attığı 1-0'ı da yarattı. Galatasaray'ın ikinci yarıda oyun planını değiştirmek zorunda kalması çocuklarımız için bir iltifattır." diye konuştu.
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