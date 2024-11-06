Maarten Martens: "Mourinho benden farklı"

Yayınlanma: 06.11.2024 - 19:22

Güncelleme: 06.11.2024 - 19:22

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Fenerbahçe maçı öncesi açıklama yaptı.

Maarten Martens yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçı için çok istekliyiz. Ekip olarak motivasyonumuz yüksek, olmak zorunda zaten." dedi.

Mourinho'nun kendisininden farklı olduğunu belirten Martens, "Mourinho, benden çok farklı biri, herkesin bir tarzı vardır. Ondan çok ilham aldığımı söyleyebilirim. Kendisine çok büyük bir saygım var. Ondan çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.