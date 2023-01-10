Maç esansında kalbi durmuştu: ABD'li futbolcu Damar Hamlin'den iyi haber
Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in maç esnasında kalbi durmuştu. ABD'li futbolcunun hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
NFL'de oynanan maç esnasında kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki oyuncu Damar Hamlin taburcu edildi.
NFL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Damar Hamlin'in hastaneden taburcu edildiğini ve Buffalo'ya döndüğünü paylaşmaktan heyecan ve gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Hamlin ise yaptığı paylaşımda, "Bugün kalbimde büyük bir sevgiyle Buffalo'daki evime gittim" ifadelerini kullandı.
Damar Hamlin
MAÇ ESNASINDA KALBİ DURMUŞTU
Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin, geçen hafta oynanan maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.
Sezon boyunca takımında iyi bir performans çizen sporcu, Pittsburgh Üniversitesi'nde kolej futbolu oynamış ve 2021'de Bills tarafından takıma seçilmişti.
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