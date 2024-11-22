Maç kadrosunda yer almamıştı! Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Al-Qadsiah'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Pioli, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Talisca'ya da değindi.
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Al-Qadsiah'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almayan Anderson Talisca için de konuştu.
Stefano Pioli, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Brezilyalı oyuncunun yokluğunu aradıklarını belirtti.
Mağlubiyetin ana faktörlerinden birinin Talisca'nın olmaması olarak gösteren Pioli, "Bugünkü mağlubiyette ve hücumda Talisca'nın yokluğu da bizi etkiledi. Talisca'yı çok aradık." açıklamasını yapı.
"KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"
Mağlubiyetten dolayı kimseyi suçlamadıklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Biz bütün halinde bir takımız. Sorunu bölüşmüyoruz. Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz. Kayıplardan dolayı belirli bir kişiyi suçlamıyoruz." dedi.
Takımın daha etkili olması gerektiğini söyleyen Pioli, "Bizim bu performanstan daha fazlasını sunmamız gerekiyor. Daha fazla şans yaratmamız gerekiyor. Performansımız da farklılıklar var. Sürekliliği korumalıyız. Bu akşam oyuncular geçmiş dönemde gösterdikleri performansın altında kaldılar. Golü atmamız gereken yerlerde atamadık. Yemememiz gereken goller yedik." şeklinde konuştu.
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