Maç kadrosundan çıkarıldı... Kante, Fenerbahçe için gemileri yaktı!

N'Golo Kante, kendi isteğiyle Al Ittihad - Al Najme maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe ile anlaşan ve sarı-lacivertli takıma imza atmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu N'Golo Kante, Karim Benzema gibi gemileri yaktı.

Al Ittihad'da oynamayacağını söyleyen Karim Benzema için Simeone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal ile anlaşmaya varıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kante de bu yönde bir karar alarak Al Najma maçında oynamayacağını kulübe bildirdi.

Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.