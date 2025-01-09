İkinci sonuçlar geldi: İşte Alperen Şengün'ün NBA All-Star oylamasındaki sıralaması!

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında Batı'da 6. sıradaki yerini korudu.

İkinci sonuçlar geldi: İşte Alperen Şengün'ün NBA All-Star oylamasındaki sıralaması!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:05

NBA’de 2024-25 All-Star karşılaşmasında yer alacak oyuncuları belirlemek için yapılan taraftar oylamasında ikinci sonuçlar geldi.

İlk sonuçlarda 314 bin 223 oyla Batı uzunları ve forvetleri arasında 6. sırada yer alan milli yıldızımı Alperen Şengün, yerini korudu.

Milli yıldızımız Alperen Şengün ikinci sonuçlarda 556 bin 515 oyla Batı uzunları ve forvetleri arasında 6. sırada yer aldı.

Oylamada en çok oy alan isim 2.277.723 oyla Nikola Jokic olurken onu 2.721.339 oyla ile Giannis Antetokounmpo takip etti. İlk oylamada en çok oy alan isim 1.710.630 oyla Giannis Antetokounmpo olmuştu.

Bunun yanı sıra ilk oylamaya göre Stephen Curry oyunu arttırarak Luka Doncic’i geçerken Victor Wenbanyama da Anthony Davis’ten çok oy aldı.


Etiketler: #Alperen Şengün #NBA All-Star #oylama

İlgili Haberler

Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!

Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!
NBA All-Star ilk taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sırada

NBA All-Star ilk taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sırada
Alperen Şengün'den Dallas maçında kariyer rekoru!

Alperen Şengün'den Dallas maçında kariyer rekoru!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler