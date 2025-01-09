İkinci sonuçlar geldi: İşte Alperen Şengün'ün NBA All-Star oylamasındaki sıralaması!
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında Batı'da 6. sıradaki yerini korudu.
NBA’de 2024-25 All-Star karşılaşmasında yer alacak oyuncuları belirlemek için yapılan taraftar oylamasında ikinci sonuçlar geldi.
İlk sonuçlarda 314 bin 223 oyla Batı uzunları ve forvetleri arasında 6. sırada yer alan milli yıldızımı Alperen Şengün, yerini korudu.
Milli yıldızımız Alperen Şengün ikinci sonuçlarda 556 bin 515 oyla Batı uzunları ve forvetleri arasında 6. sırada yer aldı.
Oylamada en çok oy alan isim 2.277.723 oyla Nikola Jokic olurken onu 2.721.339 oyla ile Giannis Antetokounmpo takip etti. İlk oylamada en çok oy alan isim 1.710.630 oyla Giannis Antetokounmpo olmuştu.
Bunun yanı sıra ilk oylamaya göre Stephen Curry oyunu arttırarak Luka Doncic’i geçerken Victor Wenbanyama da Anthony Davis’ten çok oy aldı.
Etiketler: #Alperen Şengün #NBA All-Star #oylama
Spor Haberleri
- Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında zorlanmadı!
- İkinci sonuçlar geldi: İşte Alperen'in sıralaması
- TFF'den Stoilov'a fair play ödülü
- Galatasaray'da Sara gelişmesi!
- Mourinho'dan Adil yarış vurgusu
- Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
- Gaziantep FK'den, Türkiye Kupası'nda 4 gollü galibiyet
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması
- Fenerbahçe'den iddialara cevap!
- Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok istifa etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
- Şirin'in davasında karar açıklandı
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- Sokak ortasında kanlı infaz