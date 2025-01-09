İkinci sonuçlar geldi: İşte Alperen Şengün'ün NBA All-Star oylamasındaki sıralaması!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:05

Güncelleme: 09.01.2025 - 22:06

NBA’de 2024-25 All-Star karşılaşmasında yer alacak oyuncuları belirlemek için yapılan taraftar oylamasında ikinci sonuçlar geldi.

İlk sonuçlarda 314 bin 223 oyla Batı uzunları ve forvetleri arasında 6. sırada yer alan milli yıldızımı Alperen Şengün, yerini korudu.

Milli yıldızımız Alperen Şengün ikinci sonuçlarda 556 bin 515 oyla Batı uzunları ve forvetleri arasında 6. sırada yer aldı.

Oylamada en çok oy alan isim 2.277.723 oyla Nikola Jokic olurken onu 2.721.339 oyla ile Giannis Antetokounmpo takip etti. İlk oylamada en çok oy alan isim 1.710.630 oyla Giannis Antetokounmpo olmuştu.

Bunun yanı sıra ilk oylamaya göre Stephen Curry oyunu arttırarak Luka Doncic’i geçerken Victor Wenbanyama da Anthony Davis’ten çok oy aldı.