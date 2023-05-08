Maç sonrası olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti

Bolu'da Geredespor ile Yeniçağaspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçı sonrası tribünde olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:37
Maç sonrası olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti
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Bolu’da Bölgesel Amatör Lig Play-Out karşılaşmasında Geredespor ile Yeniçağaspor karşı karşıya geldi.  Sakin geçen karşılaşmanın ilk yarısı Geredespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonra erdi. 

Maçın ikinci yarısında Yeniçağaspor, 1 gol attı. Karşılaşma Geredespor’un, 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Bölgesel Amatör Lig’e yükselen takım Geredespor oldu.

OLAYLAR STADIN DIŞINA TAŞTI

Karşılaşmanın sonunda Yeniçağasporlu taraftarların bulunduğu tribünde olaylar çıktı. 

Yeniçağaspor takımının taraftarı ile polis arasında arbede yaşandı. Tribün boşaltıldığı sırada, Yeniçağaspor taraftarı güvenlik önlemi alan polis ekiplerine tepki gösterdi. 

Arbede sırasında polis biber gazı ile müdahale etti. Tribündeki diğer taraftarlar da biber gazından etkilendi. 

Stadın dışında da devam eden kargaşa, taraftarın bölgeden uzaklaştırılmasıyla sona erdi. 


Bölgesel Amatör Lig Bölgesel Amatör Lig (BAL) bolu

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