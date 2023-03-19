Amatör Lig maçında saha karıştı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:15

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 19:15

Zonguldak Orhan Demircan 1. Amatör Lig play-off müsabakasında Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Fener Sahası’nda karşı karşıya geldi. Maçın son düdüğü ile Beycuma Cezaevispor taraftarları ve oyuncuları, Gökçebeysporlu oyunculara saldırdı.

Çıkan kavgayı ayırmak isteyen Gökçebeyspor kaleci antrenörü Ersin Aydemir yaraladı. Yere yığılan antrenör, bilincini kaybetmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.