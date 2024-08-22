Maç sonrası ortalık karışmıştı! Savcılıktan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için karar...

Yayınlanma: 22.08.2024 - 23:18

Güncelleme: 22.08.2024 - 23:18

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine Galatasaraylı futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi ve kulübün doktoru Ertuğrul Karanlık'ın, avukatları aracılığıyla Rams Park stadyum müdürü Ali Çelikkıran, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Galatasaraylı futbolcu Aktürkoğlu hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapılması", "kasten yaralama", "yağma", "cebir, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından şikayetçi olmaları üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Takipsizlik kararında, müştekilerin dilekçelerindeki, derbinin ardından Fenerbahçe futbol takımının galibiyet sevinci yaşamadan ve fotoğraf çekimi gerçekleşmeden soyunma odasına götürüldüğü, Fenerbahçe yöneticileri, futbol takımı oyuncuları ve teknik görevlilerin sahaya çıkıp fotoğraf çektirmek istedikleri ancak Galatasaray görevlilerince engellendikleri, fiziki ve sözlü müdahaleye maruz kaldıkları iddialarına yer verildi.

Bir kısım Fenerbahçelinin orta sahada fotoğraf çekilirken Ali Çelikkıran'ın küfür, tehdit ve hakaretlerle yanlarına geldiği, Fenerbahçe ekibine yönelik saldırıda bulunduğu ve Karanlık'ın Çelikkıran tarafından darbedildiği öne sürülen dilekçeye yer verilen kararda, soruşturma kapsamında Çelikkıran'ın ifadesinin alındığı aktarıldı.

Kararda, haklarında şikayetçi olunan Aktürkoğlu ve Yazgan'ın olaylar sırasında Karanlık'a karşı "hakaret" ve "kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemleri olduğuna dair somut bir iddia veya delil bulunmadığı ifade edildi.

Şikayet dilekçesi içeriğinde de Aktürkoğlu ve Yazgan'ın hangi eylemleri nedeniyle hangi suçları işlediklerine dair bir tespitin yer almadığı, sadece şüpheli olarak isimlerinin yazıldığı bildirilen kararda, Çelikkıran ile Karanlık arasında Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çektirme sırasında yaşanan tartışmaya Aktürkoğlu ve Yazgan'ın müdahil olduklarına dair kamera kaydı olmadığı belirtildi.

Kararda, Çelikkıran'ın, Fenerbahçe futbolcusu, takım doktoru ve yöneticilerine saldırarak Fenerbahçe bayrağını gasbettiği iddia edilse de kamera kayıtlarında böyle bir duruma rastlanmadığı vurgulandı.

Çelikkıran'ın fotoğraf çekimi sırasında Fenerbahçe bayrağına uzanarak fotoğraf çekilmesini engellemek istediğinin görüldüğü anlatılan kararda, Çelikkıran'ın cebir ve şiddet kullanmadığı, bu durumun "yağma" suçu kapsamına giremeyeceği aktarıldı.

Olaylı maç sonrası 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Maçın ardından çıkan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, dosyanın tek müştekisi Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri belirtilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.