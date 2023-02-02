Maç sonu gergin anlar! Jorge Jesus, kırmızı kart gördü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 22:47
Maç sonu gergin anlar! Jorge Jesus, kırmızı kart gördü
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-1 biten Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gördü. 

Jorge Jesus maç sonunda Ali Palabıyık'ın yanına koşarak gitti ve itiraz etti. Ali Palabıyık, Jorge Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

100. dakikada Zajc'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında faul bekleyen Fenerbahçe yedek kulübesi hakeme yoğun itirazda bulunurken mücadelenin son düdüğü geldikten sonra Jorge Jesus soluğu hakemin yanında aldı.

Palabıyık'a tepki gösteren Jorge Jesus'a daha sonra kırmızı kart çıktı.


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