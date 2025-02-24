Maç sonu gergin anlar: Lionel Messi hakemle tartıştı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:01

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:01

Inter Miami, MLS'te yeni sezonun ilk maçında sahasında New York City ile karşı karşıya geldi.

90 dakika 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken Inter Miami'nin gollerini Tomas Aviles ve Telasco Segovia, New York City'nin gollerini ise Mitja Ilenic kaydetti. Inter Miami'de ilk golün sahibi Tomas Aviles 23. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

MESSI'DEN HAKEME SERT TEPKİ

Mücadele sonrası Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, maçın hakemiyle tartışma yaşarken gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü. Messi, soyunma odasına doğru gitti sırada New York City'nin yardımcı antrenörlerinden biriyle de tartışma yaşadı.

ABD basınında çıkan haberlerde lig yönetiminin herhangi bir yorum yapmayı reddettiği belirtildi. New York City ve Inter Miami'den de konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadığı aktarıldı.

Messi'nin gördüğü sarı kartın ve New York City yardımcı antrenörüyle yaşadığı tartışmanın MLS Disiplin Komitesi tarafından incelenebileceği kaydedildi.