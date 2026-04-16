Maç sonu kırmızı kart görmüştü: İşte Arda Güler'i bekleyen ceza

16.04.2026 15:36:00
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 4-3 kaybettiği maçta 2 gol atan Arda Güler, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart görmüştü. İspanyol basını, Arda Güler'i bekleyen cezayı duyurdu.

Arda Güler, Real Madrid'in Bayern Münih'e 4-3 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 2 gol atarak takımını oyunda tutmuştu. Eflatun-beyazlılar, Camavinga'nın 86. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 2 gol yiyerek Devler Ligi'ne veda ederken Arda Güler sinirlerine hakim olamadı.

Karşılaşmanın sonunda Arda Güler hakemin yanına koştu ve şiddetli tepki gösterdi. Bunun üzerine hakem Slavko Vincic, Arda Güler'i kırmızı kartla cezalandırdı. İspanyol basını, Arda Güler'i bekleyen cezayı duyurdu.

Arda Güler'in ne kadar ceza alacağı hakemin raporunda ne yazdığına bağlı olacak.

Yönetmelikte "Bir maç görevlisine hakaret etmek veya küfürlü dil kullanmak" nedeniyle oyuncunun "iki maçtan men veya belirli bir süre hak mahrumiyeti" ile cezalandırılabileceğinin yer aldığı aktarıldı.

Manuel Neuer'den Arda Güler'e övgü: 'Onu özel kılan şey bu' UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, milli futbolcudan yediği gollerle ilgili açıklamada bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi performans: Arda Güler, Bayern Münih karşısında 5 rekor kırdı Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı gollerle 5 rekor kırdı.
Thierry Henry'den Arda Güler yorumu: 'Hak ettiği övgüyü alamıyor, takdir edilmiyor' Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler'e övgü dolu sözler sarf etti.