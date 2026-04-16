Maç sonu kırmızı kart görmüştü: İşte Arda Güler'i bekleyen ceza

Arda Güler, Real Madrid'in Bayern Münih'e 4-3 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 2 gol atarak takımını oyunda tutmuştu. Eflatun-beyazlılar, Camavinga'nın 86. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 2 gol yiyerek Devler Ligi'ne veda ederken Arda Güler sinirlerine hakim olamadı.

Karşılaşmanın sonunda Arda Güler hakemin yanına koştu ve şiddetli tepki gösterdi. Bunun üzerine hakem Slavko Vincic, Arda Güler'i kırmızı kartla cezalandırdı. İspanyol basını, Arda Güler'i bekleyen cezayı duyurdu.

Arda Güler'in ne kadar ceza alacağı hakemin raporunda ne yazdığına bağlı olacak.

Yönetmelikte "Bir maç görevlisine hakaret etmek veya küfürlü dil kullanmak" nedeniyle oyuncunun "iki maçtan men veya belirli bir süre hak mahrumiyeti" ile cezalandırılabileceğinin yer aldığı aktarıldı.