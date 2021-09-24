Maç sonunda hakemi yakmaya çalıştılar!

Bosna Premier Lig'de Velez Mostar sahasında Borac Banja Luka'ya 2-0 yenildiği sırada olaylar koptu. Velez Mostar taraftarları maçın hakemi Sabrija Topalovic'in aracına saldırdı ve hakemi öldürmeye çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 18:55
Maç sonunda hakemi yakmaya çalıştılar!
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Bosna Hersek'te akıl almaz olay gerçekleşti. Premier Lig takımlarından Velez Mostar ve Borac Banja Luka karşılaştı.

31'de Vranjes'le öne geçen konuk ekip, 81'de farkı 2'ye çıkarınca Mostar taraftarı çıldırdı ve hakeme saldırmak için sahaya atladı. 10 dakika sonra takımlar sahadan ayrıldı.

Bosna Hersek meydasına göre maçın çıkışında hakem Sabrija Topalovic kimliği belirsiz 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Araca saldıran kişiler sonrasında aracı ateşe verdiler. Polis hala failleri arıyor.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Borac Banja Luka'yı 3-0 hükmen galip ilan etti.


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