Trabzonspor, Stefano Denswil açıklaması
Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Trabzonspor, Stefano Denwil'in kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 24, 2021
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