Trabzonspor, Stefano Denswil açıklaması

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 17:22
Trabzonspor, Stefano Denswil açıklaması
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Trabzonspor, Stefano Denwil'in kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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