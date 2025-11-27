Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 11:29:00
Macar efsaneden Fenerbahçe'ye büyük övgü: 'Wembley'de bunu yaşamadım'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. 77 yaşındaki Macar oyuncu Lajos Kü, karşılaşma öncesi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bu akşam Ferençvaroş ile oynayacağı maç öncesi Macar basını, daha önce İstanbul'da oynamış olan efsaneleri Lajos Kü ile röportaj yaptı.

1971- 72 sezonunda UEFA Kupası'nda Ferençvaroş formasıyla Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçta golü atan Lajos Kü, İstanbul'daki atmosferin hiçbir yerde olmadığını ve en çılgın taraftarların Türkiye'de olduğunu söyledi.

Ferencvaroş'un maçtan en az 1 puan alabileceğini söyleyen 77'lik efsane, futbolcuları taraftarlar konusunda uyardı.

"FENERBAHÇE DÜNYA STANDARTINDA"

Kü, deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Sanki cehennemde oynuyorduk... Stadyumda o kadar büyük bir gürültü vardı ki birbirimizi zar zor duyabiliyorduk, birbirimizle iletişim kurmak için bağırmak zorunda kalıyorduk. Wembley Stadı'nda 100 bin seyirci önünde oynadım ama orada hiç böyle bir gürültü fırtınası yaşamamıştım. Bu maçta en azından bir beraberlik bekliyorum Neden kaybedelim ki? 4 maçta 10 puan aldık, umarım iyi Avrupa serimizi sürdürürüz! Fenerbahçe dünya standartlarında oyunculara sahip."

"ÜNLÜ TAKIMLARI YENEBİLİYORUZ"

"Elbette bu, sahaya ellerimiz havada çıkmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Takımımız şimdiden ünlü takımlara karşı şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Avrupa Ligi'nde başladığımız yolda devam edebileceğimize çok güveniyorum!"

FENERBAHÇE BİR İLKİN PEŞİNDE

Öte yandan iki takım daha önce 2 kez karşı karşıya gelirken Fenerbahçe galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler 14 Eylül 1971'de İstanbul'da berabere kaldığı rakibine 29 Eylül 1971 tarihinde 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Temsilcimiz, 4 maçta 10 puan alan Macar ekibine karşı bir ilki başarmak istiyor. 

